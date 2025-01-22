Доступность ж/д переходов для маломобильных жителей проверили в Мытищах

Подъемную платформу в пешеходном переходе между Леонидовкой и микрорайоном Строитель отремонтировали и запустили в работу. Пешеходный переход на Силикатной оборудуют к лету.

Состояние пешеходных переходов на железнодорожных станциях и ближайших к ним территориях в Мытищах проверили председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, местные депутаты, директор управления транспорта и дорожного хозяйства администрации городского округа Мытищи Арсений Сурояков, а также заместитель председателя Московского областного отделения «Опора России» Роман Коробейкин и представители Открытого Акционерного Общества «РЖД». Главной задачей стала проверка состояния пешеходных переходов на железнодорожных станциях и прилегающих к ним территориях, расположенных в Мытищах.

Пешеходный мост, соединяющий два микрорайона — Леонидовку и Строитель стал первым пунктом проверки. Подъемная платформа, установленная здесь довольно долго не работала после выезда и проверки работоспособности в декабре 2024 года вопрос взяли на особый контроль и за месяц подъемник отремонтировали.

Выехав на место депутаты установили, что оборудование находится в исправном состоянии, ежедневно с 8.00 до 20.00 для помощи жителям на месте продолжат дежурить сотрудники РЖД.

Проверила комиссия и пешеходный переход на улице Силикатной. Оказалось, что здесь отсутствует возможность для передвижения маломобильных групп населения. Вопрос проработали представители администрации городского округа Мытищи совместно с РЖД, в результате принято решение об установке подъемника. Платформа с одной стороны подземного перехода уже установили, в ближайшее время приступят к монтажу на другой стороне. Подъемник введут в эксплуатацию к началу лета.