Глава Мытищ Купецкая провела встречу с жителями по вопросам образования

Дискуссия с участием родительских комитетов и образовательных учреждений прошла в школе № 32. Глава Мытищ Юлия Купецкая ответила на все волнующие жителей вопросы.

Собравшиеся обсудили открытие новых школ в поселке Нагорное, деревне Сухарево и в жилом комплексе «Мытищи Парк». Достроят учебные заведения на 1100 мест к концу этого года.

Отремонтировали за текущий год отделения «Березка» школы № 19 и «Дюймовочка» школы № 24, гимназию № 17, второй корпус школы № 19, второй корпус школы № 24, актовый зал школы № 6 и детско-юношеский центр «Галактика».

Новый корпус школы № 19 для начальных классов построят в 2025 году в историческом здании бывшей поликлиники, благодаря чему в учебном заведении станет просторнее. Дети смогут учиться в одну смену и посещать дополнительные кружки. А новые школы на 600 учеников в «Пироговской Ривьере» и в жилом комплексе «Афродита» на 1650 мест решат проблему перегруженности образовательных учреждений в Пироговском.

Подобные встречи станут регулярными, чтобы жители Мытищ были в курсе, как развивается город.

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