Жители Рузского кластера получили доступ к услугам по обращению с отходами в МФЦ
Жители Истры, Наро-Фоминска, Волоколамска, Шаховской и Лотошино смогут получать услуги Рузского кластера в МФЦ. Цель — облегчить процесс получения информации по обращению с отходами.
Среди доступных услуг:
- консультации по вывозу отходов, порядку расчета нормы накопления;
- оформление заявлений и получение необходимых справок, документов в части обращения с ТКО;
- заключение договоров на вывоз ТКО;
- открытие, закрытие и корректировка по лицевым счетам.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отмечают, доступ через МФЦ обеспечит более высокий уровень сервиса и удобства для жителей.
Время работы центров: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)
Сотрудница предприятия в Воскресенске подала заявку на всероссийский конкурс
За голову участника Олимпиады назначили награду в 10 миллионов долларов
Поезда на Павелецком направлении временно ходят с увеличенным интервалом
Котельную микрорайона Москворецкий модернизировали в Воскресенске
Атаковавшие Подмосковье БПЛА содержали поражающие элементы
Почти 100% ям на дорогах устранили в Подольске
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте