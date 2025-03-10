Жители Рузского кластера получили доступ к услугам по обращению с отходами в МФЦ

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Жители Истры, Наро-Фоминска, Волоколамска, Шаховской и Лотошино смогут получать услуги Рузского кластера в МФЦ. Цель — облегчить процесс получения информации по обращению с отходами.

Среди доступных услуг:

консультации по вывозу отходов, порядку расчета нормы накопления;

оформление заявлений и получение необходимых справок, документов в части обращения с ТКО;

заключение договоров на вывоз ТКО;

открытие, закрытие и корректировка по лицевым счетам.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору отмечают, доступ через МФЦ обеспечит более высокий уровень сервиса и удобства для жителей.

Время работы центров: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)