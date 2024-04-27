Достижения Подмосковья в строительстве жилья представили на ВДНХ | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 16:06 Достижения Подмосковья в строительстве жилья представили на ВДНХ Минжилполитики МО

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Результаты работы регионов в жилом строительстве представили на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в День национальных приоритетов. О достижениях Подмосковья рассказала министр жилищной политики Инна Федотова.

«Московская область на протяжении последних 10 лет лидирует по вводу жилищного строительства в стране. Нужно отметить, что мы активно участвуем в разработке проектов комплексного развития территории. КРТ — это механизм, который позволяет не только развивать территории в части жилищного строительства, но и подводить дороги, строить социальные объекты, расселять наших жителей из ветхих бараков в комфортное жилье», — сказала Федотова.

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В Министерстве жилищной политики Подмосковья добавили, что в мероприятии также приняли участие главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина и первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Сергей Черепанов.

«Проект „Инфраструктура для жизни“, который здесь представлен на федеральном уровне, у нас по поручению губернатора реализуется с 2014 года. Это порядка тысячи мероприятий, которые выполнены за 10 лет. Качество жизни 2,5 миллиона наших жителей улучшилось», — отметил Черепанов.

Речь идет в частности о качестве питьевой воды и других показателях экологии.

Большую поддержку в реализации планов оказывает правительство России. За время реализации проекта «Инфраструктура для жизни» на развитие жизненно важных объектов в Подмосковье направили около 120 миллиардов рублей, из них почти половина — средства федеральной поддержки. Это позволяет продолжать работу по улучшению качества жизни в регионе.

27 апреля «День добрых дел» объединил миллион подмосковных школьников и включил их в десятки полезных активностей. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил ребят за участие в акции.

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