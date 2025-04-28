Достаточно паспорта и СНИЛСа. В Подмосковье заработали новые правила выдачи бесплатного билета на электричку

Получить бесплатный билет на электричку можно без справки — достаточно показать паспорт и СНИЛС. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

Новые правила начали действовать с 28 апреля во всех пригородных кассах. Кроме того, оформить новую льготную карту или заменить старую теперь можно через региональный портал госуслуг. Раньше, пока карта изготавливалась, пассажирам выдавали справку, которую нужно было предъявлять вместе с паспортом для получения бесплатного билета.

Напомним, в апреле Андрей Воробьев заявил, что 1,5 тысячи участков дорог Подмосковья обновят в 2025 году. По его словам, работы проводятна 66 участках — семь из них региональные, остальные — муниципальные.