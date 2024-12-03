Мемориальную доску участнику СВО открыли в Люберцах

На доме № 21 по улице Третье Почтовое отделение в Люберцах появилась доска памяти Евгения Лютова — участника специальной военной операции. На открытии присутствовали глава округа Владимир Волков, родные и близкие бойца.

Год назад, 2 декабря, жизнь Евгения Лютова трагически оборвалась при выполнении боевой задачи в Артемовске. Евгений проявил настоящий героизм, прикрыв собой товарища. С первых дней специальной военной операции он отправился добровольцем на защиту родины. Несмотря на ранения, каждый раз возвращался на фронт, продолжая бороться за мир в Донбассе.

Глава муниципалитета отметил, что Евгений был примером мужества и верности своему долгу. Он выразил благодарность сестре героя, Оксане Лютовой, за инициативу установки доски, а фонду «Защитники Отечества» — за поддержку в увековечении памяти земляка.

Мемориальная доска стала символом уважения и памяти, которую жители округа сохранят навсегда.

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