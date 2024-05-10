Доску памяти ветерану Нине Ершовой установили в Егорьевске | 360°

Подмосковье 10 мая 2024, 19:01 Доску памяти ветерану Нине Ершовой установили в Егорьевске Телеканал «Егорьевское телевидение»

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Торжественное мероприятие прошло у стен прокуратуры Егорьевска. Его посвятили открытию мемориальной доски памяти ветерана Великой Отечественной войны, труженицы тыла и ветерана государственной службы Нины Ивановны Ершовой.

На церемонии присутствовали сын ветерана Игорь Ершов, прокурор Подмосковья Сергей Забатурин, глава Егорьевска Дмитрий Викулов, городской прокурор Алексей Савельев и председатель Совета депутатов Михаил Лавров.

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«Наш долг и гражданский, а для работников прокуратуры и профессиональный — обеспечить живую преемственность тех подвигов и традиций наших предков и связать их с сегодняшней реальностью. Сегодня мы открываем памятную доску в честь человека легендарного — Нины Ивановны Ершовой. Это человек, который всю свою трудовую жизнь посвятил службе в органах прокуратуры», — подчеркнул Забатурин.

Игорь Ершов выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в создании мемориала. Он подчеркнул важность сохранения и увековечивания памяти о его матери и поделился историей ее жизни.

«Она была девочкой, когда наступила война. Попала в эвакуацию, работала на лесоповале. Потом перешла работать экспедитором в прокуратуру Алтайского края. В 14 лет разъезжала на лошади по различным объектам и развозила почту. Когда закончилась война, переехала в Москву», — поделился сын ветерана.

Нина Ивановна начинала свой путь на должности секретаря отдела прокуратуры РСФСР, затем работала референтом следственного отдела и следователем Егорьевской городской прокуратуры. В разные годы она занимала различные должности в прокуратуре, а в 1985 году ушла на пенсию.

«Думаю, что у людей того поколения мы должны поучиться кристальной честности и преданности своему делу, душевности и доброте, которой сейчас не хватает в нашей жизни», — добавил Игорь Ершов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил ветеранов перед парадом Победы.

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