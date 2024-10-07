Ученики школы № 26 в Люберцах стали лидерами по сдаче норм ГТО

Итоги программы «В школу с ГТО» подвели в городском округе Люберцы. Победителями признаны воспитанники дошкольного отделения учебного заведения.

В рамках проекта дошкольники из образовательных учреждений города выполняли нормативы первой ступени ГТО. Участие в мероприятии приняли более 600 юных жителей Люберец.

Лучший результат показало дошкольное учреждение школы № 26. 35 из 38 подопечных инструктора Татьяны Мелиховой получили золотые знаки ГТО, остальные трое — серебряные.

На втором месте оказался третий корпус Кадетской школы, где нормативы на золотой знак сдали 26 детей, которыми руководит Ольга Давыденко. Третьим стало дошкольное отделение школы № 28, где «золото» получили 24 воспитанника Евгения Пантюхина

Инструкторы по физкультуры отличившихся в программе дошкольных отделений получили награды в администрации муниципалитета.

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