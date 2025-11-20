Дошкольное отделение лицея № 3 в Дзержинском капитально отремонтируют в 2026 году

В Дзержинском городского округа Люберцы начался капитальный ремонт дошкольного отделения лицея № 3. Учреждение планируют открыть 1 сентября 2026 года.

Подрядчик приступил к демонтажу конструкций. Ремонт проведут в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

«В настоящее время рабочие ведут демонтаж внутренних перегородок, инженерных сетей, деревянных полов, дверных и оконных блоков, а также кровельного покрытия», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Рабочие обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку, заменят инженерные сети, радиаторы и сантехнику, обновят полы, потолки, окна и двери. Также будет модернизирован пищеблок и благоустроена территория.

Отметим, учреждение построили в 1967 году.