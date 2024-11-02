Дошкольное отделение гимназии № 5 в Красногорске капитально отремонтируют

Дошкольное отделение гимназии № 5 капитально отремонтируют в Красногорске. Здание на улице Циолковского в микрорайоне Райцентр получит новый облик в 2025 году.

Как рассказали в подмосковном Минстрое, подрядчик уже завез необходимую технику и начал вывозить из здания старую мебель. Демонтажные работы начнутся 5 ноября. Ремонт проведут за счет регионального бюджета.

Площадь здания превышает 1714 квадратных метров. В ходе ремонта строители обновят фасад, заменят коммуникации, сантехнику и радиаторы, а также проведут в порядок полы, потолки, окна и двери.

«Кроме того, проведут внутреннюю отделку помещений, кровельные работы, модернизируют пищеблок, обустроят входную группу, выполнят благоустройство прилегающей территории. В рамках капремонта также будет проведена замена мебели», — добавили в министерстве.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал об открытии в регионе 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.