Дошкольники из Шатуры победили на областном фестивале анимации

Итоги конкурса «Пластилиновая ворона» подвели в Подмосковье. Успешно на нем выступили ребята из Шатуры.

Областной фестиваль проходит уже в третий раз. Он посвящен Эдуарду Успенскому.

В этом году свои работы на конкурс представили участники из более чем 50 городов. В том числе Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Тулы, Иванова, Кирова, Донецка и подмосковные команды.

Жюри выбирали лучшие из 160 анимационных работ. Номинации касались таких тем, как экология, патриотизм, творчество Успенского и другие.

Победителей наградили в парке «200 лет Егорьевску». Мультфильм «Рыболов», который создали воспитанники подготовительной группы рошальской школы № 6 с воспитателем Натальей Афониной победил в номинации «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского».

Авторы лучших работ получили дипломы и подарки. Специальным призом стала шоколадная ворона от егорьевской кондитерской фабрики «Победа».