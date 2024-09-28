Дошколята из Истры приняли участие в соревновании по физкультуре
В начале нового учебного года в спортивном комплексе «Арена-Истра» прошли финальные соревнования по физкультуре для дошколят. Участвовали 14 команд.
Первое место разделили ребята из четырех школ, второе и третье – по пять учебных заведений. Без победы не остался никто.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев закрыл олимпиадный сезон этого учебного года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Дошколята из Истры приняли участие в соревновании по физкультуре
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