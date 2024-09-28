Дошколята из Истры приняли участие в соревновании по физкультуре

В начале нового учебного года в спортивном комплексе «Арена-Истра» прошли финальные соревнования по физкультуре для дошколят. Участвовали 14 команд.

Первое место разделили ребята из четырех школ, второе и третье – по пять учебных заведений. Без победы не остался никто.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев закрыл олимпиадный сезон этого учебного года.

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