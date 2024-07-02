Дорожные знаки восстановили еще в 8 округах Подмосковья

пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО
Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО

Представители «Мосавтодора» еженедельно обследуют дорожную сеть Московской области и устраняют дефекты. Так, дорожники привели в порядок еще восемь знаков в восьми округах. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Работы провели на проспекте Гагарина в Люберцах, на Центральной улице в Щелкове, на Советской улице в Егорьевске, на Школьной улице в Волоколамске, на Волковском шоссе в Мытищах, а также в деревне Давыдово, районном поселке Михнево и в деревне Ляхово.

Специалисты отмечают, что отсутствующий или поврежденный знак представляет опасность для водителей и не позволяет правильно оценить дорожную ситуацию.

Напомним, модернизация ЦКАД продолжается в Московской области. За время работ удалось построить дополнительные переезды и съезды, которые крайне важны для жителей региона, сообщил губернатор Андрей Воробьев на рабочей встрече с Владимиром Путиным.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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