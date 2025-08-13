Дорожные знаки вблизи школы «Вектор» обновили в Воскресенске

В городском округе Воскресенск особое внимание уделяют безопасности детей. Накануне нового учебного года сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» у школы «Вектор» в микрорайоне Лопатинский обновили дорожные знаки.

Предупреждающие и регулирующие знаки помогают автовладельцам проявлять повышенную бдительность и заблаговременно снижать скорость транспортного средства.

Отметим, что с детьми необходимо также проводить регулярные беседы, рассказывать им о важности соблюдения правил поведения на дороге и разъяснять значение каждого дорожного знака. Это снизит риск происшествий с участием несовершеннолетних пешеходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что к 1 сентября в регионе откроют 71 школу: начнут работать 14 новых школ, а еще 57 откроют свои двери для учеников после капитального ремонта.