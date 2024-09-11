Дорожные знаки отремонтировали в 9 округах Подмосковья за неделю

Представители Мосавтодора восстановили и отремонтировали выцветшие, поврежденные и отсутствующие дорожные знаки на 12 региональных дорогах в девяти округах. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Работы выполнили на улицах Жуковского, Люберец, Лыткарина, Лосино-Петровского, Пушкино, Наро-Фоминска, Зарайска, Коломны, а также Солнечногорска и Раменского. В ведомстве подчеркнули, что отсутствующие или поврежденные знаки представляют опасность для водителей, не позволяя правильно оценить дорожную обстановку и повышая риск аварий. Именно поэтому ремонт проводится оперативно.

Напомним, что обследование дорожной сети осуществляется еженедельно. Дорожники уделяют особое внимание элементам, влияющим на безопасность движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года.

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