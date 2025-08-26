Дорожные знаки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» восстановили дорожные знаки в восьми округах Московской области. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в ведомстве.

Работы провели на улицах Фабричной в Мытищах, Советской в Голицыне и Академика Янгеля в Красноармейске.

Также объекты дорожного движения восстановили на шести дорогах в малых населенных пунктах. Например, ремонт прошел на улицах Пролетарской в деревне Ивановское, Куйбышева в поселке Менделеево, Чехова в поселке Красково и других.

В Минтрансе Подмосковья добавили, что специалисты регулярно обследуют пути и проводят необходимые работы. Особое внимание уделяют элементам, которые напрямую влияют на безопасность движения — знакам, светофорам, ограждениям, искусственным неровностям и линиям освещения.