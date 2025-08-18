Дорожные знаки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья

Специалисты «Мосаводора» отремонтировали дорожные знаки еще в восьми округах Подмосковья. Работы провели в Щелкове, Домодедове, Лосино-Петровском, Пушкино, Павловском Посаде, Дмитрове, Орехово-Зуеве и Раменском.

Как рассказали в областном Минтрансе, дорожники восстановили отсутствующие и поврежденные объекты.

Знаки отремонтировали на Вокзальной улице в Щелкове, проспекте Академика Туполева в Домодедове, Первомайской улице в Лосино-Петровском, проспекте Испытателей в Красноармейске и Советской улице в Электрогорске.

Работы также прошли в деревнях Настасьино, Губино и Кузнецово.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в министерстве.

Такие работы на дорогах региона проводят регулярно. Особо внимание специалисты уделяют элементам, которые влияют на безопасность движения.