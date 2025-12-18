Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

В 10 округах Московской области на трассах регионального значения отремонтировали знаки, которые ранее были повреждены или вовсе отсутствовали. В порядок их привели специалисты «Мосавтодора».

Работы затронули как городские улицы, так и дороги в сельской местности. Их провели на улице Гагарина в Орехово-Зуеве, Большой Покровской улице в Павловском Посаде и Керамической улице в Балашихе.

Ремонт и установку новых знаков завершили на Кореневском шоссе в Краскове, Волоколамском шоссе в поселке Шелковая Гора, а также в населенных пунктах Городище, Дракино, Суково, Тимохово и Аннино.

«Отсутствующий или поврежденный знак несет в себе опасность для автомобилистов, не позволяя правильно оценить дорожную ситуацию и повышая риск возникновения аварии, поэтому ремонт проводится оперативно и своевременно», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Специалисты регулярно обследуют трассы и при необходимости приводят элементы инфраструктуры в порядок.