Дорожные службы Подмосковья ликвидировали более 8 тысяч дефектов покрытия с начала года

Дорожные службы Московской области активно проводят ямочный ремонт на региональных и муниципальных дорогах. С начала года они устранили уже 8,4 тысячи дефектов покрытия, а за прошедшую неделю ликвидировали около 2 тысяч ям, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В ведомстве отметили, что из-за весенне-зимних осадков и перепадов температуры на дорогах начали образовываться ямы. В таких условиях дорожное покрытие не может хорошо просохнуть, и из-за замерзания воды структура полотна разрушается.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «Наша задача — увеличить объемы ямочного ремонта при установлении плюсовых температур и ремонтировать по 4 тысячи дефектов покрытия в день».

Инспектирование дорожной сети проводится регулярно, дефекты после обнаружения устраняются в течение 1–10 дней в зависимости от категории дороги и аварийности. Все аварийные ямы ликвидируются в течение суток с применением литого асфальтобетона и холодной асфальтобетонной смеси.

Качество выполнения работ оценивается с помощью системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), где все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и заносятся в базу данных.

Более подробную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья можно найти на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.