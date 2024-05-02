Дорожные службы нанесли новую разметку в Шаховской | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 20:48 Дорожные службы нанесли новую разметку в Шаховской Пресс-служба администрации городского округа Шаховская

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В Шаховской городском округе начались работы по нанесению дорожной разметки на дорогах муниципального значения. Общая длина дорожной сети достигает 529,4 километра, при этом установлено 179 пешеходных переходов, в том числе 42 расположены на муниципальных дорогах.

Процесс нанесения разметки выполняется в строгой последовательности. Сперва предстоит ограждение участка для работ, очистка от мусора и, если требуется, снятие старой разметки. Затем производится нанесение первичной разметки, после чего основную красят вручную с использованием специализированной краски.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.