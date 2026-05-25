Дорожные работы завершились в Люберцах

В городском округе Люберцы завершили ремонт дорожного покрытия на ряде улиц в рамках муниципальной программы развития транспортной инфраструктуры. Работы уже провели на Хлебозаводском тупике, улице Кирова и улице Мира.

В округе продолжается обновление улично-дорожной сети. Специалисты приводят в порядок участки дорог с высокой нагрузкой, уделяя внимание состоянию покрытия и удобству передвижения транспорта и пешеходов. Работы ведутся поэтапно и охватывают разные районы города.

«Работы по замене дорожного покрытия успешно завершены на улице Хлебозаводской тупик, где уложено новое асфальтовое покрытие на площади 4 270 кв. метров», — сообщили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации.

Ранее ремонт провели на улице Кирова. Там обновили участок от пересечения с улицей Власова до ДС «Триумф» протяженностью 1,2 километра. Также работы выполнили на улице Мира, где привели в порядок участок длиной более 1,5 километра. Общая площадь обновленного покрытия превысила 24 тысячи квадратных метров.

В администрации округа уточнили планы на будущее. В 2026 году в Люберцах собираются отремонтировать 13 автодорог местного значения, включая тротуары. В список также включили ремонт пешеходной зоны на улице Михельсона.