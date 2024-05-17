Дорожные работы провели еще в 7 округах Подмосковья | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 10:40 Дорожные работы провели еще в 7 округах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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Сотрудники «Мосавтодора» восстановили поврежденные искусственные дорожные неровности в семи округах Подмосковья. Работы провели в Долгопрудном, Дзержинском, Серебряных Прудах, Лосино-Петровском, Рузе, Одинцове и Котельниках.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, объекты восстановили на улицах Павлова и Пацаева в Долгопрудном, Угрешской в Дзержинском, Октябрьской в Серебряных Прудах, Нагорной в Лосино-Петровском и на дороге в поселок Горбово в Рузе.

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«Также искусственные неровности восстановили на двух шоссе — Петровском в Одинцове и Дзержинском в Котельниках», — добавили в ведомстве.

Искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости рядом в социальными объектами и в потенциально опасных местах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы в регионе. На сегодняшний день идет работа над 53 дорожными проектами, 23 из них — федерального значения.

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