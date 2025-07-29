Дорожные ограждения отремонтировали еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора починили поврежденные барьерные ограждения на восьми региональных дорогах. Работы провели в семи округах, сообщили в Минтрансе МО.

Тросовые, перильные и металлические дорожные объекты отремонтировали на улице Королева в Жуковском и на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном.

Также ремонтные работы прошли на Егорьевском шоссе в поселке Малаховка в Люберцах, на 60-м километре Старого Симферопольского шоссе в Чехове и на улице Первомайской в поселке Мисайлово Ленинского округа.

Кроме того, в Мытищах обновили ограждения на Олимпийском проспекте и на Осташковском шоссе в деревне Болтино.

В ведомстве дополнили, что работы осуществляются для повышения безопасности движения и снижения вероятности ДТП. Проверки и ремонт проводятся регулярно.