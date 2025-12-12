Дорожные ограждения отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Безопасность движения на дорогах Подмосковья повысилась благодаря работам по ремонту защитных ограждений. Специалисты «Мосавтодора» восстановили конструкции на участках региональных трасс в 10 округах.

Ограждения отремонтировали на Станционной улице в Королеве, Волковской улице в Люберцах, Октябрьской улице в Балашихе, Донинском шоссе в Раменском, Ивантеевском шоссе в Ивантеевке и Октябрьском проспекте в Подольске.

Кроме того, работы провели на улице Володарского в поселке Нахабино, Заречной улице в селе Рогачево, 31-м километре Каширского шоссе, а также на дороге в деревне Шипулино.

Установка и своевременный ремонт ограждений — ключевой элемент поддержания безопасности движения.

«Пешеходные — на участках, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, тем самым предотвращая заезд транспортных средств на тротуар. Тросовые ограждения — для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения — для того, чтобы снизить вероятность съездов с дороги», — пояснили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Состояние всех элементов, отвечающих за безопасность на дорогах, находится под постоянным контролем.