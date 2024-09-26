Дорожную сеть реконструируют в Северной промзоне в Видном

Реконструкцию дорожной сети решили провести на территории Северной промзоны в Видном. Дорога ведет до предприятия «Мегапак», поэтому компания поддержит инфраструктурный проект.

Проект реконструкции обсудили глава Ленинского городского округа Станислав Каторов и руководители компании «Мегапак». На предприятии работает 380 человек. По этой дороге они добираются до завода.

Чтобы повысить транспортную доступность, в октябре в Видном запустят новый автобусный маршрут.

«Вместе с предприятием промышленной зоны Северной промзоны обсуждали вопросы благоустройства с точки зрения прокладки нормальных дорожных покрытий, тротуаров, освещения, водоснабжения и водоотведения. Чтобы промзона работала еще более эффективно, нужно с нашей стороны, конечно же, сделать эти вещи», — сказал Станислав Каторов.