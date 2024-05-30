Дорожную разметку обновят в Одинцовском округе к концу июля

Всего в Одинцовском округе предстоит обновить 49 тысяч квадратных метров разметки. В Звенигороде разметку уже нанесли на площади 860 квадратных метров: на пешеходных переходах, искусственных неровностях и проезжей части, где необходимо продублировать дорожные знаки.

Дорожные рабочие используют как спецтехнику, так и «ручной» способ нанесения краски. В работе применяют разные виды покрытия. Например, на улице Некрасова в Звенигороде для «зебры» выбрали холодный пластик — он более долговечен, чем краска. После нанесения разметки ее посыпают специальными стеклошариками — благодаря им, переход будет виден даже в темноте. Сохнет такое покрытие всего около получаса.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах в Подмосковье.

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