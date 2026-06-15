Дорожную разметку нанесли на обновленных участках дорог в Королеве

В Королеве продолжается капитальный ремонт муниципальных дорог. На сегодняшний день завершены работы на улицах Богомолова и Терешковой, а также на проездах Дзержинского и Ярославском.

Общая протяженность обновленных участков составила три километра. Во время ремонта рабочие использовали высококачественные асфальтобетонные смеси из отечественных материалов. На отремонтированных участках улиц Богомолова и Терешковой специалисты уже нанесли современную дорожную разметку из термопластика. Этот материал обладает высокой износостойкостью: он прочнее краски, дольше сохраняется на дорогах с высокой интенсивностью движения и имеет светоотражающие свойства в пять раз выше. Благодаря этому новая разметка будет лучше видна при неблагоприятных погодных условиях. Также планируется нанесение разметки на остальных обновленных участках.

В настоящее время дорожники приступили к ремонту дороги на Институтском проезде. В ближайших планах — обновление дорожного покрытия на Дворцовом проезде и улице Жуковского. Всего в этом году в Королеве капитально отремонтируют семь муниципальных дорог.