Дорожную разметку начали обновлять в Химках

Пешеходные переходы приводят в порядок в Химках. Одним из первых обновленных участков стала «зебра» на пересечении Ленинского проспекта и улицы Победы.

Для нанесения разметки применяют современную технологию. Через специальные трафареты на асфальт укладывают износостойкий холодный пластик, поверх которого наносят световозвращающие стеклошарики из переработанного стекла. Такое покрытие хорошо отражает свет фар, делая переходы заметными для водителей с большого расстояния — даже в темное время суток, при дожде или тумане.

«Безопасность жителей остается одним из наших главных приоритетов. Современная разметка помогает водителям заранее увидеть пешеходный переход и вовремя снизить скорость, что особенно важно на участках с интенсивным движением», — подчеркнула депутат Химок Татьяна Кавторева.

Подобные обновленные переходы появятся в разных микрорайонах округа, при этом особое внимание уделят зонам возле школ, остановок общественного транспорта и местам с высокой пешеходной активностью.

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