Дорожное полотно отремонтируют на трех улицах в Дзержинском

Обновление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог началось на улицах Спортивная, Лермонтова и Лесная. Планируется отремонтировать более 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

Работники подрядной организации выполнили фрезеровку асфальта, демонтировали бордюрные камни и покрытие тротуаров, после чего приступили к укладке нового асфальта.

Руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Иван Игнатов рассказал, что в рамках ремонта установят новый бордюрный камень, обустроят спуски для комфортного съезда колясок и искусственные неровности на проезжей части. Завершить все работы планируют к середине августа 2025 года.

Всего в текущем году в городском округе Люберцы отремонтируют 11 муниципальных и четыре региональные автомобильные дороги.