Обновление асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог началось на улицах Спортивная, Лермонтова и Лесная. Планируется отремонтировать более 12 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
Работники подрядной организации выполнили фрезеровку асфальта, демонтировали бордюрные камни и покрытие тротуаров, после чего приступили к укладке нового асфальта.
Руководитель управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец Иван Игнатов рассказал, что в рамках ремонта установят новый бордюрный камень, обустроят спуски для комфортного съезда колясок и искусственные неровности на проезжей части. Завершить все работы планируют к середине августа 2025 года.
Всего в текущем году в городском округе Люберцы отремонтируют 11 муниципальных и четыре региональные автомобильные дороги.
Гарбузов: более трех миллиардов рублей привлекут для создания производств в регионах
Дорожное полотно отремонтируют на трех улицах в Дзержинском
Еще 5 тысяч семейных пар Подмосковья получили выплаты к юбилею совместной жизни
Спортсмены из Богородского округа совершили сплав по реке Киржач
«Одноклассники» запустили приложение «Семья рядом» для создания открыток
Крыльцо отремонтируют в туберкулезном отделении Ногинской больницы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте