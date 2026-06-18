Дорожное полотно на улице Леваневского отремонтируют в Коломне

На двух участках общей протяженностью более 850 метров, подрядчик уже выполнил полную реконструкцию дорожного полотна с укладкой нового асфальтового покрытия и заменой бортового камня. До конца июня на отремонтированных участках появятся разметка и искусственные неровности для безопасности движения.

Улица Леваневского имеет особое значение. Здесь расположена гимназия № 8, которую посещают сотни детей. Именно поэтому важно обеспечить безопасность на этой дороге. Губернатор Московской области Андрей Воробьев неоднократно подчеркивал, что забота о подрастающем поколении безусловно является одним из самых главных приоритетов. Отремонтированные дороги к учебным заведениям — важная часть этой поддержки.

«Ремонт дороги на улице Леваневского повысит безопасность одного из важных маршрутов к гимназии № 8, которым ежедневно пользуются школьники и их родители. В рамках работ полностью обновляется дорожное покрытие и заменяется бортовой камень, что позволит сделать движение транспорта и пешеходов более комфортным и безопасным. Особое внимание к дорогам рядом со школами соответствует приоритету, который сегодня действует в Московской области: создание максимально безопасной и современной среды для детей», — отметил депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин.

Всего в 2026 году в Городском округе Коломна отремонтируют 83 участка муниципальных автомобильных дорог общей протяженностью более 40 километров — это и городские улицы, и дороги в сельских населенных пунктах. Также будут обновлены 8 участков региональных трасс — это еще свыше 30 километров дорог.