Дорожное покрытие во дворе дома № 13 на улице Крупской обновят в Мытищах

Комиссия Совета депутатов городского округа Мытищи во главе с председателем Андреем Гореликовым провела проверку качества выполняемых работ по благоустройству и обновлению дорожного покрытия во дворе дома № 13 на улице Крупской. В мероприятии принял участие заместитель главы округа Кирилл Дунаев.

В ходе инспекции представители власти пообщались с местными жителями. Особое внимание уделили новой игровой площадке, к которой у жителей возникли замечания по качеству сборки элементов детского городка. Несмотря на это, основные работы по обустройству площадки уже завершены и недочеты исправят в ближайшее время.

Кроме того, была восстановлена система уличного освещения, что значительно улучшило безопасность территории. Сейчас продолжается асфальтирование дорожного проезда и расширение парковочного пространства.

Комиссия также проверила ход работ по ямочному ремонту на улице Крупской у дома № 17. Все запланированные мероприятия выполняются в соответствии с графиком.

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