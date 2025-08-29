Дорожное покрытие обновили на улице Семашко в Жуковском

В Жуковском завершился ремонт дороги на улице Семашко. Общая протяженность участка ремонта дороги составила 370 метров, а общая площадь асфальтового покрытия 7 131 квадратных метров.

Из них: 1 685 квадратных метров – площадь покрытия тротуаров и 5 446 квадратных метров – площадь покрытия автомобильной дороги.

Отметим, что ранее были отремонтированы улица Ломоносова и Коммунальный проезд. На данный момент продолжаются работы на улице Садовая, где сейчас укладывают асфальт на тротуаре.

Всего на 2025 год в городском округе Жуковский был запланирован ремонт четырех участков местных автомобильных дорог, на трех из них работы уже выполнены.

Кроме того, в Жуковском, выполнен ямочный ремонт дорог в объеме более 7,5 тысячи метров. Всего запланировано около 16 тысяч квадратных метров.

Ремонт асфальтового покрытия проводится также в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий: в этом году в городе благоустроили четыре дворовые территории.