Дорожное покрытие обновили на улице Промплощадка в Воскресенске

Специалисты Мосавтодора провели работы по ремонту дефектов дорожного покрытия на региональных трассах в десяти округах Московской области. В числе выполненных работ ямочный ремонт на улице Промплощадка в городском округе Воскресенск.

В Минтрансе отметили, что планирование и выбор участков для ямочного ремонта осуществляется на основе регулярных обследований автодорожной сети и с учетом погодных условий, которые напрямую влияют на технологию и сроки работ. Такие обследования позволяют оперативно выявлять участки с наибольшим износом и принимать решения о приоритетах ремонта.

В настоящее время дорожники применяют горячую асфальтобетонную смесь, что обеспечивает более прочное и долговечное восстановление покрытия по сравнению с холодными способами заделки выбоин. Работы выполняются в соответствии с действующими техническими регламентами: подготовка выбоин, укладка и уплотнение асфальта — все это направлено на восстановление ровности проезжей части и повышение безопасности движения.

Качество выполнения работ контролируется через систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры. В нее фиксируются все выполненные операции с привязкой к участкам, сопровождаются фотоматериалами и вносятся в единую базу данных.

Такая цифровая фиксация позволяет отслеживать ход работ, подтверждать объемы и видеть отчетность по устранению дефектов в режиме реального времени.

Работы будут продолжаться по мере поступления данных обследований и по мере улучшения погодных условий.