Дорожное покрытие обновили на четырех улицах в Дубне

По поручению губернатора Подмосковья в 2025 году в Дубне провели капитальный ремонт четырех дорог в частном секторе Левобережья. Дорожное покрытие обновили на Безымянной и Октябрьской улицах, а также вдоль Школьного и Октябрьского проезда.

В прошлом году в рамках визита в наукоград Андрей Воробьев поставил задачу отремонтировать грунтовые дороги частного сектора, где располагаются более сотни жилых домов.

В этом году к работам приступили: подрядчик на каждой улице подготовил основание из песка и щебня, уложил два слоя евроасфальта. Также на Безымянной улице было решено обустроить тротуар для пешеходов.

В ходе ремонта подрядчик выполнил благоустройство прилегающей территории, подсыпку обочин и нанес разметку на дороги. Общая протяженность отремонтированных дорог составила более 2,5 километра.

«Почему частный сектор? Мы по нормативам меняем основные дороги, производим реконструкцию, строим новые. Средств на частный сектор не хватает. Губернатор поддержал все четыре локации», - подчеркнул глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.