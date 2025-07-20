Дорожное покрытие начали обновлять во дворе дома № 4 в деревне Юрлово в Химках
Ремонт дворов по программе комплексного благоустройства продолжается в Химках. Сейчас активные работы идут в деревне Юрлово.
Специалисты приступили к обновлению старого асфальта и бордюрного камня. Они выравнивают проезды и тротуары.
Кроме того, строители проводят партерное озеленение и высаживают кизильник. Все работы идут по этапам.
Учитываются погодные условия. Материалы выбирают качественные, чтобы обновленное покрытие служило как можно дольше.
Отметим, что всего в этом году в Химках благоустроят 22 двора. Работы пройдут во всех микрорайонах города. Также в планах модернизация 18 детских площадок.
Ранее мы рассказывали о том, что систему отопления начали модернизировать в микрорайоне Сходня в Химках. Там смонтируют тепловые камеры и полностью заменят оборудование около домов на Первомайской улице.