Дорожное освещение обновили еще в 7 округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора восстановили линии неработающего освещения на дорогах в семи городских округах Подмосковья. Специалисты регулярно обследуют объекты дорожной инфраструктуры и особое внимание уделяют знакам, ограждениям, светофорам.

«Освещение починили на Леоновском шоссе в Балашихе, Зенинском шоссе в Люберцах, на дорогах в деревне Обухово Раменского округа, деревне Григорово Наро-Фоминского округа», —пояснили в Минтрансе Подмосковья.

А также в деревнях Одинцовского округа, Чехова и Красногорска.

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