Дорожное движение реорганизовали на бульваре Зеленые Аллеи в Видном

Важный этап реконструкции дорожной инфраструктуры на бульваре Зеленые Аллеи завершили в Видном. Изменения схемы движения приняты на основе комплексного анализа дорожной ситуации с учетом пожеланий жителей.

Круговое движение на этом участке создавало неудобства для водителей, провоцировало заторы и аварийные ситуации. После детального анализа транспортных потоков и многочисленных обращений жителей администрация Ленинского округа приняла решение демонтировать кольцо и организовать классический Х-образный перекресток.

Одностороннее движение будет организовано на двух участках бульвара Зеленые Аллеи: от дома № 4 до № 2 и от дома № 12 до № 6. Изменения вступят в силу до 3 июля.

«Новая схема позволит повысить пропускную способность дорог и сделать движение безопаснее как для автомобилистов, так и для пешеходов. Прошу водителей быть внимательными, следить за новой дорожной разметкой и знаками», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.