Дорожники Подмосковья отремонтировали территории девяти медучреждений

Дорожные службы проводят ремонт территорий медучреждений Подмосковья. Это необходимо для безопасности и комфорта пациентов. В этом сезоне уже привели в порядок покрытия на девяти участках, сообщили в Минздраве МО.

«Всего к осени планируется отремонтировать территории у 23 больниц в 15 округах. На девяти территориях уже обновили порядка 20 тысяч квадратных метров покрытия, в том числе на парковках, и устроили пешеходные дорожки, а еще на девяти ведутся работы», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Работы завершили у областной больницы № 1 на ул. Карла Маркса и МОЦОМД на Октябрьском проспекте в Люберцах. В Коломне отремонтировали асфальт на трех участках: у Коломенской больницы на Октябрьской улице, около психиатрической лечебницы имени Т. Б. Тимиревой на улице Партизан и на Школьной улице в селе Большое Колычево.

Помимо этого, заменили покрытие еще у четырех медорганизаций в Чехове, Серпухове, Пушкино и Мытищах.