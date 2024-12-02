Дорожники Богородского округа установили 25 искусственных неровностей

Искусственная дорожная неровность, также известная как «лежачий полицейский», — это элемент дорожной инфраструктуры, созданный для того, чтобы замедлить скорость движения автомобилей на определенных участках дороги, например, вблизи школ, больниц, парков, жилых зон и других мест, где много пешеходов. Дорожные неровности применяются для обеспечения безопасности дорожного движения и уменьшения риска наезда на людей. Специалисты обустраивают резинокордовые и асфальтобетонные искусственные неровности.