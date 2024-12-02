Дорожники Богородского округа установили 25 искусственных неровностей

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа

Дорожные строители Богородского округа обустроили 25 искусственных неровностей на муниципальных дорогах. Дополнительно к ним областные обслуживающие организации дополнительно сделали 18 искусственных неровностей на дорогах регионального значения.

Искусственная дорожная неровность, также известная как «лежачий полицейский», — это элемент дорожной инфраструктуры, созданный для того, чтобы замедлить скорость движения автомобилей на определенных участках дороги, например, вблизи школ, больниц, парков, жилых зон и других мест, где много пешеходов. Дорожные неровности применяются для обеспечения  безопасности дорожного движения и уменьшения риска наезда на людей. Специалисты  обустраивают резинокордовые и асфальтобетонные искусственные неровности.

пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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пресс-служба администрации Богородского городского округа
Фото: пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Искусственные неровности были установлены в населенных пунктах Соколово, Следово, Мамонтово, а также в Ногинске, на улицах Рабочей, Железнодорожной, Герцена, Хлебозаводской,  Жактовской, 28 Июня. Помимо этого для повышения безопасности на  дорогах каждый год устанавливают дополнительные  ограждения, светофоры, дорожные знаки и строят тротуары. Дорожники выполнили работы по установке 250 пешеходных тротуаров, 800 знаков и 50 метров барьерных ограждений, оборудовано десять проекционных пешеходных переходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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