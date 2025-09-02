Дорожки в сквере на проспекте Боголюбова в Дубне обустроят в сентябре

В новом сквере на проспекте Боголюбова в Дубне, который организуют во дворе домов №43 и №45 по просьбам жителей, сейчас завершается обустройство сети пешеходных дорожек и рекреационных локаций. Работы идут в рамках губернаторского проекта «Благоустройство малых общественных территорий».

Запланирована установка множества малых архитектурных форм – садовых диванов, пергол, навесов с подвесными качелями, беседки. Будут организованы и зоны для занятий спортом – площадка для проведения зарядки на улице, теннисные столы.

Особое внимание уделяется качеству – и тротуарное покрытие, и садовые диваны - все элементы будущего сквера должны быть долговечными и комфортными.

«Все должно соответствовать проекту, в который вносили правки сами жители - мы выбрали красивую качественную парковую мебель и современный вариант системы освещения», - отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

До 15 сентября планируется закончить общестроительные работы – укладку асфальта, бордюрной и тротуарной плитки, прокладку коммуникаций. Затем необходимо приступить к организации системы освещения и установке малых архитектурных форм. Позднее высадят более 40 деревьев и сотню кустарников.