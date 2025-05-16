Дорогу в Серебряных Прудах перекроют из-за всероссийских соревнований

В целях обеспечения безопасности участников и успешного проведения областных и всероссийских соревнований по триатлону, 7 июня будет временно ограничено движение автомобильного транспорта на участке региональной дороги Зарайск — Серебряные Пруды с 0 по 30 километр. Администрация округа просит водителей заранее планировать свои маршруты и учитывать данную информацию.

Ограничение движения будет действовать с 06:30 до 16:00. В это время на трассе будут проходить этапы соревнований, требующие повышенной безопасности для спортсменов.

«Перед въездами на дорожный участок, где будут соревноваться спортсмены, будут установлены временные дорожные знаки, предупреждающие об ограничении движения. Кроме того, сам проезд по трассе будет физически заблокирован грузовыми автомобилями, чтобы исключить любое несанкционированное движение транспорта», — сообщили в Федерации триатлона Московской области.

Триатлон — это мультиспортивная гонка, представляющая собой непрерывное последовательное прохождение ее участниками трех этапов: плавания, велогонки и бега.