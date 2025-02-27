Дорогу в деревне Ченцы отремонтируют в Волоколамском округе в 2025 году

Глава муниципального округа Наталья Козлова и ее первый заместитель Сергей Шорников проверили состояние дороги к участкам многодетных семей в Ченцах. План предстоящих работ обсудили на месте.

Наталья Козлова рассказала, что летом на обычной грунтовой дороге уложат асфальтобетонное покрытие. Благодаря этому, подъезд к участкам станет более комфортным для жителей Ченцов.

Дороги к участкам многодетных семей и в других населенных пунктах Волоколамского округа также планируют капитально отремонтировать. Асфальтовое покрытие появится в переулке Заводском в Волоколамске, в селе Осташево на улице Батальона Лысенко и в деревне Ботово на Солнечной улице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 17 объектов дорожной инфраструктуры в 2024 году. Ключевыми стали обходы поселков Октябрьский и Островцы на трассе М-5 «Урал», Мытищинская хорда и Северный обход Лобни.