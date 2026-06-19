Дорогу в деревне Алабино отремонтируют в Наро-Фоминском округе

В деревне Алабино на Профессиональной улице идет капитальный ремонт дорожного полотна — здесь обновят более 500 метров трассы, являющейся одной из ключевых транспортных артерий микрорайона. Комплекс работ включает укладку нового асфальта, обустройство тротуаров и парковочных карманов для удобства местных жителей и гостей деревни.

Этот участок дороги — стратегически важный: здесь расположены жилые дома, производственные и складские помещения, ветеринарная клиника и Наро-Фоминский техникум. Ежедневно по этому маршруту передвигаются десятки студентов, сотрудников и жителей. Современное качественное покрытие сделает дорогу более комфортной и безопасной. Подрядчик работает с опережением графика, местные жители с нетерпением ждут завершения ремонта. После обновления дорога станет удобной для водителей, пешеходов и велосипедистов. Благоустройство Профессиональной улицы — часть комплексной работы по развитию инфраструктуры Наро-Фоминского округа. Ремонт будет завершен в ближайшее время.