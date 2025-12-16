Дорогу по улице Новослободской отремонтируют в Луховицах

Жители микрорайона Молодежный-2 в Луховицах могут ожидать улучшений в дорожной инфраструктуре: на 2026 год запланирован капитальный ремонт дороги по улице Новослободской. Этот проект обещает решить давнюю проблему и значительно повысить комфорт и безопасность передвижения.

Данный участок дороги, расположенный в самом сердце микрорайона, был включен в план капитального ремонта муниципальных автомобильных дорог общего пользования по Луховицкому округу.

«Общая площадь ремонтируемого участка по улице Новослободской составит 1,12 километра, что подразумевает комплексное обновление всего дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры. Ключевым аспектом предстоящих работ станет кардинальное изменение типа дорожного покрытия. Дорога, которая в настоящее время имеет переходный тип покрытия, будет полностью модернизирована и переведена на современное асфальтобетонное покрытие», — сообщили в администрации округа.

По словам специалистов, новое асфальтобетонное покрытие обеспечит комфортное и безопасное движение для автомобилистов и пешеходов, снижение уровня шума и вибрации от проезжающего транспорта, уменьшение запыленности в летний период, а также долговечность эксплуатации.