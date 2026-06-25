Дорогу отремонтировали в Ревякинском переулке в Дмитрове

Весной этого года жители микрорайона Заречье обратились на выездную администрацию в Дмитрове с просьбой благоустроить их улицу. Представители администрации выехали на место, составили план работ, и уже 24 июня в Ревякинском переулке завершился ремонт дорожного покрытия и установка новых светильников.

Работы выполнены за счет местного бюджета по контракту, заключенному дополнительно. Заместитель главы Дмитровского округа Юрий Головков отметил, что благоустройство этой части города будет продолжено. Жительница Ревякинского переулка Елена Бродская поблагодарила администрацию за оперативное реагирование и попросила установить «лежачего полицейского» на повороте для снижения скорости машин. Она отметила, что качеством работы дорожников и электриков довольна, и теперь по переулку комфортно и безопасно передвигаться даже в темное время суток. С начала сезона специалисты привели в порядок более 20 километров автодорог, всего в плане 54 участка, работы идут с опережением графика. По программе «Светлый город» в этом году будет оборудовано уличное освещение на 16 адресах в округе.

