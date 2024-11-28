Дорогу от Виноградова до Тарасовки в Мытищах построят к концу года

В городском округе Мытищи продолжается строительство хорды «Виноградово — Болтино — Тарасовка». Протяженность трассы составит 16 километров, завершат работы до конца 2024 года.

Сейчас на объекте работают 187 машин спецтехники и 929 строителей. Рабочие на 96% реконструировали инженерные коммуникации. На объекте укладывают земляное полотно и асфальтобетонное покрытие. Там установили 22,6 километров шумозащитного экрана. Полностью соорудили восемь мостов и путепроводов, три остаются в работе.

В районе Пироговского шоссе перекрыли старый участок дороги: там фрезеруют мостовое сооружение до заезда на территорию Мытищинского лесопарка. Рабочие прокладывают здесь сети водоотведения, убирают старые опоры уличного освещения и готовят песчаное основание.

Отметим, что в текущем году в Балашихе отремонтировали 14 муниципальных дорог и восемь региональных транспортных артерий. В общей сложности обновили более 18 километров дорожного полотна: семь километров муниципальных и 11 километров региональных дорог.

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