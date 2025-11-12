Дорогу от Каширского шоссе до Сапроново начали строить в Ленинском округе

Новую дорогу Каширское шоссе — деревня Сапроново начали строить в Ленинском округе. Он обеспечит удобный выезд на трассу для жителей строящегося ЖК «Калиновка». Работы планируют завершить до 2028 года.

Как рассказали в региональном Минтрансе, важной частью дороги станет мост через реку Купелинку, где уже начали возводить опоры. Дорога снизит нагрузку на дорожную сеть округа и соединит Сапроново, Калиновку и Пуговичино.

«Дорога обеспечит удобный выезд на Каширское шоссе для жителей строящегося ЖК „Калиновка“, где в общей сложности будет проживать свыше 31 тысячи человек. В дальнейшем планируется построить прилегающий к дороге выезд из ЖК и подъезд к ж/д станции Калинина», — рассказал глава министерства Марат Сибатулин.

Протяженность дороги составит 3,4 километра, из которых 120 метров придется на мост. Движение организуют по четырем полосам. Вдоль обустроят тротуары и велодорожки. Кроме того, проект предполагает создание кольцевой развязки, куда интегрируют выезд из ЖК «Калиновка» протяженностью 600 метров.

Протяженность второго участка составит 1,2 километра. Он обеспечит удобный проезд до ж/д станции Калинина.

Завершить строительство дороги Каширское шоссе — Сапроново планируется в первом квартале 2027 года, а выезд из ЖК «Калиновка» и подъезд к ж/д станции — в начале 2028 года.