Дорогу от Дзержинского до Лыткарина обустроят в Люберцах

Рабочие укладывают асфальт на дороге, которая свяжет Дзержинский и Лыткарино. Ранее от Южного проезда полностью обустроили подстилающие слои из песка и щебня, а со стороны Лыткарина завершили обустройство дренажной трубы.

Ход выполнения работ проверил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Специалисты завершают укладку асфальта на участке протяженностью 1,5 километра, общей площадью — 10 714 кв. метров. Подрядчик идет в графике, завершить работы планируется до 1 сентября», — сообщил глава Люберец Владимир Волков.

Отметим, в телеграмм-канале главы округа жители могут выбрать название этому участку.

Ремонт и содержание дорог — приоритетная задача властей Московской области. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что в 2025 году в регионе отремонтируют около 1,5 тысячи участков.