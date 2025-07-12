Дорогу на проспекте 50 лет Октября обновят в Подольске к началу августа

На проспекте 50 лет Октября в Подольске уже сняли слой старого асфальта и готовят основание для нового дорожного покрытия. Работы планируют завершить до 31 июля.

На объекте трудятся 11 человек, для ремонта задействовали семь машин спецтехники. По муниципальной программе на проспекте 50 лет Октября реконструируют участок общей площадью четыре тысячи квадратных метров.

«На улице 50 лет Октября проводят работы по фрезеровке асфальтного покрытия толщиной пять сантиметров для дальнейшей укладки асфальто-бетонной смеси. После этого мы будем поднимать колодцы на высоту пять сантиметров, а затем уже выполнять уборочные работы и укладывать асфальт», — рассказал дорожный мастер Евгений Кучеренко.