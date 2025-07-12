Дорогу на проспекте 50 лет Октября обновят в Подольске к началу августа
На проспекте 50 лет Октября в Подольске уже сняли слой старого асфальта и готовят основание для нового дорожного покрытия. Работы планируют завершить до 31 июля.
На объекте трудятся 11 человек, для ремонта задействовали семь машин спецтехники. По муниципальной программе на проспекте 50 лет Октября реконструируют участок общей площадью четыре тысячи квадратных метров.
«На улице 50 лет Октября проводят работы по фрезеровке асфальтного покрытия толщиной пять сантиметров для дальнейшей укладки асфальто-бетонной смеси. После этого мы будем поднимать колодцы на высоту пять сантиметров, а затем уже выполнять уборочные работы и укладывать асфальт», — рассказал дорожный мастер Евгений Кучеренко.
Также идет реконструкция дороги на Шамотной улице. Здесь обновят свыше шести тысяч квадратных метров полотна. Специалисты установили бортовой камень и приступили к фрезеровке. Там также обустроят новую парковку. На площадке задействовали 13 рабочих и семь машин спецтехники.
«Сегодня уже 16 участков обновили полностью, по 12 нужна экспертиза. Планируем выполнить текущий ремонт до 31 июля, а капитальный — до 30 августа», — сказал начальник отдела по дорожному хозяйству Александр Зеленин.
Отметим, что всего в 2025 году планируют обновить 26 дорог протяженностью 20 километров. Это в два раза больше, чем в 2024 году.