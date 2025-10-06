Дорогу на 1-м Панковском проезде отремонтировали в Люберцах

В городском округе Люберцы завершают капитальный ремонт автомобильной дороги на 1-м Панковском проезде. Здесь не только уложили новое асфальтовое покрытие, но и решили проблему подтопления проезжей части.

По словам заместителя главы Люберец Александра Сорокина, протяженность обновленного участка на 1-м Панковском проезде составила 1,22 километра.

«Преобразилась не только проезжая часть, но и вся прилегающая территория. Специалисты уже завершили укладку асфальтобетонного покрытия», — отметил Александр Сорокин.

Он также добавил, что дорожным строителям удалось решить проблему подтоплений — на въездах во дворы обустроили два дренажных колодца. Они ликвидируют скопление воды на проезжей части.

Помимо этого, от пересечения с улицей Электрификации расширили тротуар, для маломобильных групп населения оборудовали съезды. Для удобства жителей сделали 30 дополнительных парковочных мест, оптимизировали схему дорожного движения на перекрестке с улицей Космонавтов. В ближайшее время специалисты нанесут разметку.

Отметим, что всего в этом сезоне в Люберцах отремонтировали 11 муниципальных дорог общей протяженностью 8,42 километра.